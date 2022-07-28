Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

28.07.2022 17:26
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Karayolları Kavşağından Yunak istikametine doğru seyir halinde olan H.Ö.U. idaresindeki BT 25387 yabancı plakalı otomobil ile Konya istikametinden Afyon istikametine doğru seyir halinde bulunan, M.B. yönetimindeki 42 BFJ 22 plakalı tır çarpıştı. Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan B.U. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Akşehir, Yunak, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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