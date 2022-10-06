Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.10.2022 00:16
Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Raşit A. idaresindeki 42 ANZ 801 plakalı tır, Atakent Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AHU 837 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüyle yolcu Tugay S. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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