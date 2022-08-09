Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

09.08.2022 11:15
Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde römork hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde römork hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????Kozağaç Mahallesi'nden bir römorkun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, eşkalini belirlediği K.C.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan römork, Altuntaş Mahallesi yakınlarında bulunarak sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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