Konya'nın Akşehir ilçesinde römork hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????Kozağaç Mahallesi'nden bir römorkun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Alınan ifadeler ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, eşkalini belirlediği K.C.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan römork, Altuntaş Mahallesi yakınlarında bulunarak sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika