'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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