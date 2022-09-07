Yapılan aramada, 183 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ile 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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