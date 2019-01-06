Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi
1 saat önce
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Konya
'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören
, Bozkır
, Hadim
, Taşkent
, Seydişehir
, Ahırlı
, Hüyük
ve Yalıhüyük
ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verildi. Beyşehir
ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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