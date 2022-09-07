Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı

07.09.2022 17:46
Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının zanlısı Ankara'da yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının zanlısı Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, alınan ifadeler ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda Ankara'da olduğunu tespit ettiği S.G'yi Yenimahalle ilçesindeki bir kafede, olayın şüphelilerinden M.İ. ile gözaltına aldı.

Olayın şüphelilerinden R.G. ve H.G. de Karapınar ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlıların Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Fırıncı cinayetinin şüphelisi Ankara'da kafede yakalandı Fırıncı cinayetinin şüphelisi Ankara'da kafede yakalandı
Kaynak: AA

Beyşehir, Hisarcık, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement