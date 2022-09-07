Polis, alınan ifadeler ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda Ankara'da olduğunu tespit ettiği S.G'yi Yenimahalle ilçesindeki bir kafede, olayın şüphelilerinden M.İ. ile gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika

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