Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne çıkarılan S.G. ile olayla bağlantıları olduğu anlaşılan M.İ, R.G. ve H.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika

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