Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

17.08.2022 17:36
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Seydişehir Çevre Yolu, Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinden Beyşehir kent merkezine seyir halinde olan A.S. (19) yönetimindeki 42 FT 855 plakalı otomobil, kavşakta Ş.E. idaresindeki 42 AKH 740 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her 2 aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.M., (21) S.D., (19), K.B.S., (19), A.T. (19) ve E.B. (19) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.D. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi. 42 FT 855 plakalı otomobilde bulunan gençlerin Beyşehir'deki arkadaşlarını görmek üzere gezmeye geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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