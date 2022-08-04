Jandarma Genel Komutanlığının geliştirdiği yapay zeka programları olan KAFES ve KEP programlarını kullanan ekipler tavan renginin farklı olması ve led farların yardımıyla aracın Seydişehir ilçesinde ikamet eden M.S'ye ait olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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