Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

04.08.2022 22:31
Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Beyşehir'in Üstünler Mahallesi'nde 3 farklı adreste 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler plakası belli olmayan, led farlı, tavanı siyah renkte sarı bir otomobili takibe aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının geliştirdiği yapay zeka programları olan KAFES ve KEP programlarını kullanan ekipler tavan renginin farklı olması ve led farların yardımıyla aracın Seydişehir ilçesinde ikamet eden M.S'ye ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.S'nin ifadesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen B.Ç. (24), İ.K. (20), M.Ç. (25) ve H.K. (27). gözaltına alındı.

Beyşehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Beyşehir Adliyesinde tutuklandı.

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Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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