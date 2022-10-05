Beytepe Mahallesi 41354 Sokak'ta yaşayan İzzet B. evinin bahçesinde oğlu O.B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.B. babasını havalı tabancayla vurup kaçtı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.