Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı

05.10.2022 15:00
Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, babasını havalı tabancayla vuran şüpheli yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, babasını havalı tabancayla vuran şüpheli yakalandı.

Beytepe Mahallesi 41354 Sokak'ta yaşayan İzzet B. evinin bahçesinde oğlu O.B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.B. babasını havalı tabancayla vurup kaçtı.

Vücuduna isabet eden 7 saçmayla yaralanan İzzet B, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kısa sürede O.B'yi yakaladı. İzzet B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kişi oğlu tarafından tabancayla yaralandı - Son Dakika

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