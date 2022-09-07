Keşfin olayın yaşandığı adreste yapıldığını aktaran Doğan, "Keşif sürecinde de hem tanıklarımızın beyanları hem de sanık beyanı alındı. Bunun akabinde bir rapor gelmesini bekliyoruz, sonra duruşmaya katılacağız." dedi.

Kaynak: AA

Şefika Doğan, Hamidiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir kişinin karısı tarafından öldürüldüğü iddia edilen evde keşif yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.