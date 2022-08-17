DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Küçük Sanayi alanını ve tarım arazilerini olası taşkın riskine karşı korumak için ele alınan iş kapsamında, 1 adet tersip bendi, 400 metre uzunluğunda beton kanal imalatı ve 4 adet menfez imalatı tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde korkuluk, çevre düzenlemesi ve tel çit işleri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.