Beyşehir'de son 24 saatte metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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Beyşehir'de son 24 saatte metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü

06.09.2022 11:54
Beyşehir'de son 24 saatte metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve ilçe merkezinde bazı olumsuzluklara yol açan sağanak yağışın ardından ilçeye düşen yağış miktarı son 24 saatte 23,3 kilogram olduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve ilçe merkezinde bazı olumsuzluklara yol açan sağanak yağışın ardından ilçeye düşen yağış miktarı son 24 saatte 23,3 kilogram olduğu ortaya çıktı.

Meteoroloji verilerine göre, Beyşehir, Konya'da metrekareye düşen 23,3 kilogramlık yağış alan ilçe oldu. Konya'da metrekareye düşen 19,9 kilogram yağmurla Meram Kayhüyük köyü en fazla yağış alan ikinci bölge olurken, Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası'na da 19,4 kilogram yağış düştü. Yapılan ölçümlere göre, Meram Güneydere Köyünde metrekareye 15,9, Derbent ilçesinde 14,4, Derbent Aladağ'da 14,2, Meram İnlice beldesinde 14,0,Doğanhisar'da 11,3, Hüyük'te ise 9,9 kilogram yağış düştü. Beyşehir'de dün kısa süreli fırtına ile birlikte yaklaşık bir saat etkili olan yağış, ilçe merkezindeki bazı yolların yağmur sularıyla kaplanması sonucu göle dönüşmesine yol açtı, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını sular bastı. Vatandaşların yanı sıra, belediye ekipleri de ihbar gelen noktalarda vidanjörlerle su tahliye çalışmaları yürüttü.

Yeni Mahalle ile Bahçelievler Mahallesinde ağaç devrilmelerine yol açan sağanak yağış, Beyşehir Devlet Hastanesinde de patlayan yağmur drenaj borusu nedeniyle bir servisin yağmur sularıyla kaplanmasına neden oldu. Bu nedenle, servisteki hasta ve yakınlarının başka servislere tahliye edildiğine ilişkin hastane başhekimliğinden kamuoyuna açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Akşam saatlerinde Beyşehir'e yağan sağanak yağmur sonrası hastanemizin ikinci katındaki yağmur drenaj borusu patlamış bir servisimize su akışı olmuştur. İlgili servisteki hasta ve hasta yakınlarımız başka servislere hemen tahliye edilmiştir. Hastanemiz teknik ekibi tarafından arıza ivedilikle giderilmiş, ilgili servisimizin temizliği yapılarak olağan işleyişe dönülmüştür" denildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Beyşehir, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de son 24 saatte metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de son 24 saatte metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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