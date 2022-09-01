Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

01.09.2022 17:58
Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin bahçesini damlama sulama sistemiyle kenevir tarlasına çeviren şahıs tutuklanırken, 72 kök kenevir ve 890 gram esrara el konuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin bahçesini damlama sulama sistemiyle kenevir tarlasına çeviren şahıs tutuklanırken, 72 kök kenevir ve 890 gram esrara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından Beyşehir'e bağlı Gölkaşı Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin evinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, R.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda 72 kök kenevir bitkisi ile 890 gram kubar esrar ele geçirdi. Aramada şüphelinin boy yüksekliği 2 metre 40 santimetreye ulaşan kenevir bitkisini bahçeye kurduğu damlama sulama sistemiyle suladığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından yasadışı ekim, imal ve ticaret suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Beyşehir, Hisarcık, Kenevir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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