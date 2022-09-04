Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
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Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı

04.09.2022 10:22
Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan Havva B, cam silerken dengesini kaybederek zemindeki kömürlük boşluğuna düştü.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havva B, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
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