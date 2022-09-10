Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

10.09.2022 11:54
Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı ikametlerden bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada 27 kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin Konya'dan Beyşehir'e marketlere yufka dağıtımı için gelen A.A.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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