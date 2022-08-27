Fırının yakınında kiralık dükkan bakan fırıncıya kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fırının yakınında kiralık dükkan bakan fırıncıya kurşun yağdırdı

27.08.2022 18:53
Fırının yakınında kiralık dükkan bakan fırıncıya kurşun yağdırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fırıncılık yapan bir kişi, yanındaki ortağı ve pastane ustasıyla birlikte kiralık dükkana baktıkları sırada aynı caddede bulunan başka bir fırıncının silahlı saldırısına uğradı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fırıncılık yapan bir kişi, yanındaki ortağı ve pastane ustasıyla birlikte kiralık dükkana baktıkları sırada aynı caddede bulunan başka bir fırıncının silahlı saldırısına uğradı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın olarak kiralamak üzerine boş dükkana bakan fırıncılık yapan aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner (60), yanındaki ortağı Yunus A. ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte dükkanı incelediği esnada yanlarına gelen, yakınlarda bulunan başka bir fırının işletmecisi olan S.G.'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın peş peşe ateş açması sonucu ağır yaralanan ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirtilen Erdal Üstüner, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak aynı hastaneye kaldırılan Murat Ş. ile Yunus A. da tedavi altına alındı. Murat Ş. Acil Servisteki ilk müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Üstüner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası hayatını kaybeden Erdal Üstüner ve yaralananların yakınları hastane önüne geldi.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve çekirdek bulundu

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayın ardından saldırganı yakalamak için harekete geçti. Saldırganın kullandığı belirtilen minibüs, kabristan arkasında yol kenarında terk edilmiş vaziyette bulunurken, polis nezaretinde bir çekiciyle otoparka çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri de, silahlı saldırı olayının yaşandığı kan gölüne dönen boş dükkanda çalışma yaparken, iş yerinde çok sayıda boş kovan ve çekirdek tespit edildi. Silahlı saldırı olayının şüphelisi S.G.'nin de fırın işletmecisi olduğu, iş yerlerinin yakınında aynı cadde üzerinde kendilerine rakip olabilecek bir fırın dükkanının kiralanmasını istemediklerinden dolayı olayın yaşandığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri firari saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir'den kısa kısa
Kaynak: İHA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırının yakınında kiralık dükkan bakan fırıncıya kurşun yağdırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 18:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fırının yakınında kiralık dükkan bakan fırıncıya kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement