Seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki motosiklet alev aldı

21.08.2022 12:02
Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hareket halindeki plakasız motosiklet alev alması sonucu çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hareket halindeki plakasız motosiklet alev alması sonucu çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Müftü Mahallesi Köprübaşı mevkisinde bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halinde olan bir motosiklet, kafe önüne geldiğinde alev alev yanmaya başladı. Yanan motosikletin üzerindeki sürücüsü ve yanındaki kişi motosikleti bırakıp kaçtı. Alev alan motosiklete çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri motosikleti bırakıp kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Yanan motosikletin daha sonra emniyet otoparkına çekildiği öğrenildi. - KONYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Müftü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika
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