Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

17.08.2022 17:22
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Aytekin S. idaresindeki 42 FT 855 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Şerafettin E. yönetimindeki 42 AKH 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ümmügülsüm M, Sudenur D, Kaan Bora S, Aylin T. ve Esra B. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sudenur D, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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