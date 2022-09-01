Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

01.09.2022 18:20
Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun birinci kilometresinde Antalya- Derebucak çevre yolu kavşağında meydana geldi.

İbrahim Ö. idaresindeki 01 ABJ 169 plakalı otomobil, Seydişehir yönüne seyir halinde iken muayene istasyonu yakınlarındaki çevre yolu kavşağına geldiğinde, kavşağa çıkan Halil Ö. yönetimindeki 34 EU 7979 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

34 EU 7979 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Halil Ö. gelen kurtarma ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından şoför mahallinden çıkarılarak ambulansa alındı.

Kazayı diğer otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan yolcular Recep Ö. ve Harun A. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Halil Ö.'nün hakim olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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