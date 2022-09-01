Kazayı diğer otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan yolcular Recep Ö. ve Harun A. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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