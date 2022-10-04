Söz verilen Fatma K, önceki savunmalarını tekrarladı. Fatma K, olay sırasında da olay öncesi de sık sık eşinden eziyet gördüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor - Son Dakika

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