Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor

04.10.2022 12:00
Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Fatma K, önceki savunmalarını tekrarladı. Fatma K, olay sırasında da olay öncesi de sık sık eşinden eziyet gördüğünü iddia etti.

Sanığın kayınvalidesi Güllü Koç, şikayetçi olmadı. Koç, "Sanığın ceza almasını istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma K. hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına teslim edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K. 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, 22 Haziran'daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

YORUMLAR
500
Konya'da hayvan bakımevi renklendirildi Konya'da hayvan bakımevi renklendirildi Konya'da bir kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Konya'da bir kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 18:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement