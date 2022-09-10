Konya'da milli park sahasında ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Konya'da milli park sahasında ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

10.09.2022 15:32
Konya'da milli park sahasında ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli parklar sahasında kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli parklar sahasında kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Üstünler Mahallesi Karaburun plajı yolu Kesi Alanı mevkisinde kaçak meşe odunu kesimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, kesimi yapan kişinin Suriye uyruklu Y.E.N. olduğunu, ağaçların bir kamyonetle ocak alanına götürüldüğünü belirledi.

Araçtaki kesimi yapılan 386 meşe ağacı, Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine jandarma ekipleri tarafından Y.E.N. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Üstünler, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da milli park sahasında ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da milli park sahasında ağaç kesimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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