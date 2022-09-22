Konya'da park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
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Konya'da park halindeki minibüs yandı

22.09.2022 14:46
Konya'da park halindeki minibüs yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesi önündeki park halinde duran minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek çöp konteynerine çarparak yanmaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

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