Konya'da park halindeki minibüs yandı

Bahçelievler Mahallesi 'ndeki İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesi önündeki park halinde duran minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek çöp konteynerine çarparak yanmaya başladı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

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