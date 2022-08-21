20 kişinin öldüğü feci kazada bir polisimiz şehit oldu! Tayiniyle ilgili detay kahretti

Katliam gibi kazanın saniyeler öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı belli oldu

Yolcu otobüsü, yol güzergahında durdurularak iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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