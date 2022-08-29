Sağlık görevlilerinin bu kapsamda son çalışma adresleri Ağılönü, Şamlar, Adaköy, Karadiken, Yunuslar, Doğancık ve İsaköy mahalleleri oldu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de mobil sağlık taraması - Son Dakika

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