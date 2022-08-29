Beyşehir'de mobil sağlık taraması - Son Dakika
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Beyşehir'de mobil sağlık taraması

29.08.2022 12:44
Beyşehir'de mobil sağlık taraması

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürülerek, yerinde muayene yapılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürülerek, yerinde muayene yapılıyor.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Hizmet Birimi görevlileri tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yürütülen sağlık taraması çalışmaları devam ediyor.

Sağlık görevlilerinin bu kapsamda son çalışma adresleri Ağılönü, Şamlar, Adaköy, Karadiken, Yunuslar, Doğancık ve İsaköy mahalleleri oldu.

Sağlık görevlileri, gittikleri ikametlerde vatandaşların sağlık problemlerini yerinde muayene ederek, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de mobil sağlık taraması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de mobil sağlık taraması - Son Dakika
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