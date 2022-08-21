Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki plakasız motosiklet çıkan yangında tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, olay Müftü Mahallesi, Köprübaşı mevkisinde hareket halindeki motosiklet alev alınca sürücüsü ve yanındaki kişi kaçtı.
Yangına işyeri sahipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri de adrese yönlendirildi.
Yangının söndürülmesinin ardından motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Yanan motosiklet yediemin parkına çektirildi.
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