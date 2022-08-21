Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı - Son Dakika
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Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı

21.08.2022 10:32
Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki plakasız motosiklet çıkan yangında tamamen yandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki plakasız motosiklet çıkan yangında tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, olay Müftü Mahallesi, Köprübaşı mevkisinde hareket halindeki motosiklet alev alınca sürücüsü ve yanındaki kişi kaçtı.

Yangına işyeri sahipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri de adrese yönlendirildi.

Yangının söndürülmesinin ardından motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Yanan motosiklet yediemin parkına çektirildi.

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Kaynak: AA

Müftü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da seyir halindeki motosiklet yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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