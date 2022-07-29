Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi Hamidiye Mahallesi 40879 Sokak'ta av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında saat 07.20 sıralarında yangın çıktığını görenler fabrika sahibi ile itfaiyeye haber verdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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