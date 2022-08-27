Ağır yaralanan Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Yunus A. ve Murat Ş. ise Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Murat Ş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.