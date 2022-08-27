Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.08.2022 17:52
Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Yunus A. ve Murat Ş. ise Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Murat Ş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli S.G'yi yakalamak çalışma başlattı.

Saldırgana ait olduğu belirtilen minibüs ise mezarlık arkasındaki caddede terk edilmiş halde bulundu.

Zanlıyı yakalamak için yürütülen çalışma sürüyor.

YORUMLAR
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Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir Gölü'ndeki nilüfer bahçesi görenleri kendine hayran bırakıyor Beyşehir Gölü'ndeki nilüfer bahçesi görenleri kendine hayran bırakıyor
Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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