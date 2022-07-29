Konya'da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı

29.07.2022 15:53
Konya'da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı müşterisi tarafından bacaklarından bıçaklanan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı müşterisi tarafından bacaklarından bıçaklanan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.T. (37) iş yerine müşteri olarak gelen S.İ. adındaki şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi M.T., müşterisi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Olaydan sonra şüpheli şahıs kaçarken, yaralanan iş yeri sahibi çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bıçakla yaralama olayına karıştığı öne sürülen S.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı
Kaynak: İHA

Hamidiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement