Konya'da cinayete kurban giden harita mühendisi fırıncı toprağa verildi - Son Dakika
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Konya'da cinayete kurban giden harita mühendisi fırıncı toprağa verildi

28.08.2022 16:28
Konya'da cinayete kurban giden harita mühendisi fırıncı toprağa verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden harita mühendisi fırıncı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden harita mühendisi fırıncı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın olarak kiralamak üzerine boş dükkana bakan, fırıncılık yapan aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner (60), yanındaki ortağı Yunus A. ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte dükkanı incelediği esnada yanlarına gelen, yakınlarda bulunan başka bir fırının işletmecisi olan S.G.'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın peş peşe ateş açması sonucu ağır yaralanan ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirtilen Erdal Üstüner, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak aynı hastaneye kaldırılan Murat Ş. ile Yunus A. da tedavi altına alındı. Murat Ş. Acil Servisteki ilk müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Üstüner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybettikten sonra cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne gönderilen Erdal Üstüner'in cenazesi Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üstüner'in cenazesi, şehir mezarlığında gözyaşları ve dualar arasında defnedildi. Cenazeye Üstüner'in ailesi, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı olayında yaralanarak Konya'ya sevk edilen Murat Ş.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Silahlı saldırı olayının ardından kayıplara karışan şüpheli S.G.'yi polis ekiplerinin yakalamaya yönelik çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hamidiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da cinayete kurban giden harita mühendisi fırıncı toprağa verildi - Son Dakika

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