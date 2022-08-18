Konya'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Konya'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında

18.08.2022 14:36

Konya'nın Beyşehir ilçesinde virajı alamayan otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde virajı alamayan otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Sanayi yolunda hareket halinde olan otomobil, virajı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağa sola yalpaladıktan sonra kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi, kaza sonrası sürücünün otomobilden çıkması ve çevredekilerin yardım amacıyla koşması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Hamidiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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