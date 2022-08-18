Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Arda Güler için teklif yağıyor ama F.Bahçe'ye değil! Ezeli rakibe bile pay gidebilir

Kaynak: AA

Hamidiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.