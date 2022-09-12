Geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda - Son Dakika
Üye Girişi

Geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda

12.09.2022 17:08

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay için 28 yıldır görev yaptığı Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay için 28 yıldır görev yaptığı Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Çay'ın cenazesi, nakil aracıyla görev yaptığı lisenin bahçesine getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, buradaki törende, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına, beden eğitimi öğretmeni olan Mahut Çay'ın vefatı sebebiyle çok buruk başladıklarını belirtti.

Konuk, "Yüzme bilen bir öğrenci varsa Mahmut hocamın eseridir, eğer bugün yaklaşık 500 öğrenci jimnastik yapıyorsa bu Mahmut hocanın eseridir. Geleneksel okçuluktan tutun da atletizme kadar, futbola, voleybola kadar, hem kendisi dolu dolu bir sporcu hem de öğrencileri yetiştirmiştir. Spor yapan kim varsa emeği olduğunu düşünüyorum. Kısacası Beyşehir'imizde çok güzel bir iz bırakmıştır. Camiamızın, ilçemizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Mahmut Çay için okulun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından dua edildi. Bu sırada kızı Ezgi Çay'ın "Götürmeyin lütfen." sözleriyle babasının tabutundan tutması, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Aynı kazada yaralanan Mert Çay da babasının cenaze namazında saf tuttu.

Tabutun omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına alındığı esnada katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs, 28 Mayıs'ta Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde Mert Çay yönetimindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Mert Çay ile yanındaki babası Mahmut Çay ile minibüste yolcu olarak bulunan Hikmet D. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Mahmut Çay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakımda 3,5 ay tedavi gören Çay, dün hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Konya'nın ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı Konya'nın ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı Konya'da geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda Konya'da geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Beyşehir, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Geçirdiği kazadan 3,5 ay sonra hayatını kaybeden öğretmene okulunda hüzünlü veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement