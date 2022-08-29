Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri - Son Dakika
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Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri

29.08.2022 12:44
Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan milli parklar görevlilerinin denetimlerinde av yaparken kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan milli parklar görevlilerinin denetimlerinde av yaparken kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ekipler iki adet bıldırcın sesi çıkaran düzenek buldu.

Ekipler avda kullanılması yasak olan düzeneğe el koydu.

Kurumdan yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri - Son Dakika

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