Kurumdan yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ekipler iki adet bıldırcın sesi çıkaran düzenek buldu.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri - Son Dakika

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