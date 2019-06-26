Konya'nın birincileri Kılca'yı ziyaret etti

GENÇLERİMİZ GELECEKTE BU ŞEHRİ OMUZLAYACAKLAR

Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tam puan alarak Konya 1.si olan Ayşegül Ebrar Öksüz ile Zeynep Baysal ve Türkiye Şampiyonalarında dereye giren Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Öğrencilere ziyaretlerinde Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav da eşlik etti.

Planlı ve devamlı çalışma sonucu başarıyı yakaladıklarını söyleyen Zeynep Baysal "Öncelikle her zaman yanımda olan aileme, öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Bu mutluluğumuzu paylaşmak için başkanımızı ziyaret ettik kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayşegül Ebrar Öksüz ise başarısının sırrının sınava odaklanmak olduğunu ifade ederek; ileride beyin cerrahı olmak istediğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise; "Eğitim bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bizim amacımız, özellikle bu şekilde başarı grafiğini bir kademe daha yukarıya çıkaran yavrularımıza imkanlar dahilinde destek olabilmek. Geleceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu büyük Türkiye'si çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi şekilde eğitilmesine bağlıdır. Gençlerimiz gelecekte bu şehri ve bu ülkeyi omuzlayacaklar. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Bu nedenle gençlerimizin eğitimi için Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Hasan Kılca; öğrencilere bisiklet hediye ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonalarında dart, hokey, atletizm, ragbi dallarında üç birincilik ve bir ikincilik kazanan Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri de Başkan Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerden ve kazanılan başarılardan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getiren Kılca, 'Sporun içinde olmanız, eğitim hayatınızdaki başarıları spor hayatınıza taşımanız, bizleri çok mutlu ediyor' diyerek sporcuları tebrik etti. Başkan Kılca, Karatay Yaz Spor Okulları projesiyle de Karatay'da yine büyük başarılara imza atılacağını kaydetti.

Ziyaretlerinin ardından genç sporcular kazandıkları kupalarıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.