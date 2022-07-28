Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

İlçe merkezinde Fatih Uyar 'a (39) ait kahvehaneye gelen Mehmet Ali Y, aralarında daha önceden husumet bulunan Memiş Ç. ve Mehmet Ali P. ile tartışmaya başladı.

Konya 'nın Bozkır ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada, bir kişiyi öldüren, iki kişiyi de yaralayan şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Fatih Uyar, Hisarcık, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

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