Konya'nın Bozkır ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
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Konya'nın Bozkır ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

21.03.2022 09:21
Konya'nın Bozkır ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozkır ilçesinde taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozkır ilçesinde taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulunca Bozkır'da görülen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle olası tehlikeleri önlemek amacıyla, bugün sadece taşımalı eğitime devam eden öğrenciler ile sınırlı olmak üzere yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verildi.

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Hisarcık, Bozkır, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın Bozkır ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika


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