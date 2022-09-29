Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
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Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

29.09.2022 15:41
Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Okul servisinin sürücüsü Mustafa T, olay günü süratli olmamasına rağmen hava koşulları nedeniyle aracının kaydığını iddia ederek, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Engin D, "Kaza anını az çok hatırlıyordum. İlgili araçta öğrenciydim. Olay anında serviste uyuduğum için kazayı ve anlık yol durumunu görmedim ama kış ayları olduğu için yollar kötüydü, buzlanma vardı." diye konuştu.

İddia makamı daha önce dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kazadaki kusur oranına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının taleplerini kabul ederek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya merkezinden Cihanbeyli'ye öğrenci taşıyan otobüs 6 Ocak 2017'de ilçe terminali karşısında devrilmiş, lise öğrencileri Burak Demirci ile Ayşenur Okuş hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Cihanbeyli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
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