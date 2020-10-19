Konya'nın 'çorbacı dayısı' 3 yıldır hayır dağıtıyor - Son Dakika

Konya'da emekli Lokman Yıldız, yaptığı yaklaşık 150 kişilik çorbayı 3 yıldır haftanın 3 günü kalabalık yerlere ve hastane önlerine giderek vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor.

Konya'da esnaflıktan emekli olan 58 yaşındaki Lokman Yıldız, 3 yıl önce hayır işleri yapmak istedi. Yazın soğuk su ile limonata, kışın ise çorba dağıtan Lokman Yıldız, olumlu tepkileri görünce 'bedava iş yapılmaz' denilmesine rağmen hayır işlerine devam etti. Sabah erkenden kalkarak eşiyle birlikte çorba hazırlayan ve saran Lokman Yıldız, hastane ve şehir meydanı gibi şehir merkezinin çeşitli noktalarında giderek yanında ekmekle birlikte vatandaşlara çorba dağıtıyor. Yıldız'ı tanıyanlar ve ilk defa gören vatandaşlar ise yaptığı işten dolayı taktir ediyor.

"Tek amacım Allah rızasını kazanmak"

Kendini hayır işlerine veren Lokman Yıldız, "3 sene önce Cenab-ı Allah böyle bir fikir verdi. Emekli oldum, yatmayla olmaz dedim. Hayır işiyle uğraşıyım diye düşündüm. Dünyaya geldik elbette ki günahımız var. Bunu affettirmek için, Allah rızasını kazanmak için bu işe başvurdum. İnşallah Allah yaptığımız hayırları kabul eder de cennete gideriz. Tek amacım Allah rızasını kazanmak, eşe dosta ikram etmek, başka bir şey değil. Bir vatandaş Allah razı olsun diyorsa ben gurur duyuyorum, seviniyorum. Mesela çoğu tanıyor geliyor, bugün ikramda ne var diye soruyor. Ben de diyorum; su varsa su, limonata varsa limonata, çorba varsa çorba. Yazın limonata ile soğuk su dağıtıyorum, kışın da çorbayla ekmek dağıtıyorum" dedi.

Lokman Yıldız, "Bu işi yapmaktan mutlu musun?" sorularına ise, "Mutlu olmasam buraya gelir de bekler miyim?" diye cevap veriyor.

Korona virüsten dolayı dışarı çıkmadığını belirten Fazıl Yavuz adlı vatandaş ise, "İlk defa gördüm kendisini, Allah razı olsun. Konya'ya çok gelen giden oluyor. Maddi durumları iyi olmayan ya da açlıktan günde bir öğün yiyenler var. Bunlar bir hizmet, Allah bin kat razı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA