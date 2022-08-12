Çayda kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Çayda kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

12.08.2022 11:06

Konya'nın Çumra ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği iddia edilen çayda kayboldu.

Konya'nın Çumra ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği iddia edilen çayda kayboldu. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu gencin cesedi, kayboldu yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi köprüsünden serinlemek için Çarşamba Çayı'na girdiği öne sürülen 16 yaşındaki Muhittin Çay, bir süre sonra suda kayboldu. Muhittin Çay'ın suda kaybolduğunu gören yanındaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde 16 yaşındaki gencin cesedi, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Yaklaşık 12 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhittin Çay'ın akşam saatlerinde koyunlarını otlatmaya çıktığı ve serinlemek için köprüden kanala girdiği öne sürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek olan Muhittin Çay'ın öğle namazını müteakip Çumra Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Konya'da serinlemek için su kanalına giren çocuk boğuldu Konya'da serinlemek için su kanalına giren çocuk boğuldu
Kaynak: İHA

Çumra, Konya, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayda kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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