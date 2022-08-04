Olayın ardından tarlasına çalışmaya giden Süner, bir süre sonra evinin yakınlarındaki bir iş yerine geçerek çalışanlara, eşinin kaybolduğunu, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtti.

Bayram Süner, İçeriçumra Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fadim Süner ile tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren koca yakalandı - Son Dakika

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