Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

24.08.2022 19:50
Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Hüsnü G. (47) Karkın Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Sanem G. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsnü G, kaçmak isteyen eşini bahçede tüfekle vurdu.

Başından vurulan Sanem G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcıya eşini öldürdüğünü itiraf eden Hüsnü G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Sanem G'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde 'Tanıtım ve Karşılama Merkezi' inşaatı devam ediyor Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde 'Tanıtım ve Karşılama Merkezi' inşaatı devam ediyor
Kaynak: AA

Karkın, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
17:17 Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 19:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement