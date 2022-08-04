Eşini öldürdükten sonra "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış - Son Dakika
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Eşini öldürdükten sonra "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış

04.08.2022 16:02
Eşini öldürdükten sonra "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış

Konya'nın Çumra ilçesinde evinin yakınlarında bir iş yerine giderek "eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim?" diye soran adamın eşini tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Konya'nın Çumra ilçesinde evinin yakınlarında bir iş yerine giderek "eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim?" diye soran adamın eşini tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Adamın hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibinin haber verdiği jandarma, evde yaptığı aramada bodrum katında kadının cesedini buldu.

Olay, dün 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram S., tarlaya çalışmak için traktörüyle giden Bayram S., tarladan döndüğü sırada evine yakın olan bir iş yerine giderek, "eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim? diye sordu. İş yeri müdürünün jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Bayram S., iş yerinden ayrıldı. Bayram S.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Bayram S.'nin evine giden jandarma ekipleri, evin bodrum katında Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede tabancayla göğsünden vurulan Fadim Süner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Bayram S., cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Şüpheli Bayram S., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrumdaki cenaze ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Cinayet zanlısı Bayram S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Çumra, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürdükten sonra 'eşim kayboldu' diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini öldürdükten sonra "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış - Son Dakika
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