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Konya'nın "denizi" Karaburun Plajı'nda tatilci yoğunluğu - Son Dakika

Konya'nın "denizi" Karaburun Plajı'nda tatilci yoğunluğu

12.07.2021 11:16
Konya'nın

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsü, şezlong ve şemsiyeleriyle ziyaretçilerine adeta deniz keyfi yaşatıyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsü, şezlong ve şemsiyeleriyle ziyaretçilerine adeta deniz keyfi yaşatıyor.

Karaburun Plajı'na sadece Konya'dan değil, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişi yüzme keyfi yaşamak için geliyor.

Plaj, çevresindeki yeşil dokusuyla piknikçilerin yanı sıra "nikah kıydırmak", "söz kesmek" ve "evlilik teklif etmek" isteyen çiftlerin de tercih ettiği bir mekan olarak dikkati çekiyor.

Plaja gelenlerden girişte araç başına ücret alınıyor.

Beyşehir Belediyesi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden önceki yıl kiralanarak işletmeye açılan plaj, bu yıl tatilcilere daha geniş bir kumsal alanda, daha çok imkanlar ve uygun tatil bütçesi ile hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, AA muhabirine, Akdeniz'de ne varsa Beyşehir Gölü kıyısına da o imkanları getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Plajı, bölgedeki dokuyu bozmadan oluşturduklarını ifade eden Bayındır, "Bu, bir turizm penceresidir. Akdeniz'in terası, Konya'nın denizi olarak bakıyoruz. Biz de o denize yakışan bir plaj yapmanın keyfi içerisindeyiz. Burada her şey ahşap soketli ve sökülüp, takılabilen çadır oba sistemi şeklinde. Yani burayı toplayıverdiğimiz zaman doğadan hiçbir şey eksilmeden ayrılacağız. Burası 1 milyon 180 bin metrekare alan. Her noktasında vatandaşımız doğayla iç içe, kaynaşarak yaşayacak." diye konuştu.

Karaburun Plajı'nı bu yıl daha da genişlettiklerini aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sahil boyunun üçte birindeydik, bu yıl üçte üçünü tamamladık. Plajımızın arkasında 70-80 karavanın konabileceği, altyapısıyla mükemmel bir karavan kamp alanı hazırlayacağız. İleride ırmağın kenarında bir çadır kampı daha hazırlayacağız. Geçen sene 800 metre olan sahili, 3 kilometreye tamamlamış oluyoruz bu yıl. Bunun 2 kilometresi artık daimi plaj alanı olarak hizmet edecek.

Plajımızda her şeyi tamamladık. Şezlonguyla, şemsiyesiyle, mesafesi ile tuvaletleri, soyunma kabinleri, duş alanlarını geçen yıla göre iki misli artırdık. Cankurtaran sayısını 3'ten 8'e yükselttik. Jetboat ve zodyak, seri süratli araçlarımızla görevlilerimiz kulelerde devamlı irtibat halinde. Alınması gereken tüm tedbirleri burada alıyoruz. Karaburun ucuz bir plaj. Buraya gelen insanlar büyük rakamlarla değil, bütçesine uygun rakamlarla ayrılsın istiyoruz. Beyşehir'in, Orta Anadolu'nun incisi Beyşehir Gölü'nü bütün dünya tanısın istiyoruz."

Karaburun'da tatil yapan Adalet Çavdar da çocuklarıyla ilk kez geldiği plajı çok beğendiğini anlattı.

Van'da öğretmenlik yapan Eylül Fadime Çınar ise "Akşehir'deki ailemi ziyarete gelmiştim. İnternetten Beyşehir Gölü ve plajının fotoğraflarıyla tanıtımını görünce merak ederek geldik. Kesinlikle güzel bir plaj, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Beyşehir Gölü, Akdeniz, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın 'denizi' Karaburun Plajı'nda tatilci yoğunluğu - Son Dakika


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