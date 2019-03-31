Konya'nın Derbent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Konya'nın Derbent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Ayten kazandı.
Konya
'nın Derbent
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüseyin Ayten
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Ayten bin 582, CHP
adayı İsmail Fidan
648, Saadet Partisi
adayı Hüseyin Karaçam
80 oy aldı.
Ayten'in öz geçmişi -
Hüseyin Ayten, 1979 yılında Derbent ilçesinde doğdu. Derbent Lisesi'ni bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılından beri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Ayten, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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