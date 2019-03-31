Konya'nın Derebucak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Kısa kazandı.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Kısa
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Kısa 2 bin 106, İYİ Parti
adayı Yusuf Uyar
bin 304, Saadet Partisi
adayı Hüseyin İrmikci
15 oy aldı.
-Kısa'nın öz geçmişi
Ahmet Kısa, 1977 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Derebucak Lisesi'nden mezun olan Kısa, 1992 yılında kurdukları aile şirketinin başına geçti. 2014 yerel seçimlerinde Derebucak Belediye Başkanı seçilen Kısa, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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