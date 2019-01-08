Konya'nın Derebucak İlçesinde Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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