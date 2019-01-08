Son Dakika Haberleri: Konya'nın Derebucak İlçesinde Okullar Tatil Edildi

Konya'nın Derebucak İlçesinde Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Konya'nın Derebucak İlçesinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Derebucak, Konya, Güncel
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