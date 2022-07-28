Derebucak'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor - Son Dakika
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Derebucak'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor

28.07.2022 11:22
Derebucak'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğada yaralı halde kızıl şahin bulan bir vatandaş şahini Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Burada tedavi altına alınan yaralı kızıl şahinin iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını koruma sürecine destek olan vatandaşa teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Derebucak, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derebucak'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor - Son Dakika

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