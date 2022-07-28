Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını koruma sürecine destek olan vatandaşa teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, doğada yaralı halde kızıl şahin bulan bir vatandaş şahini Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Derebucak, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Derebucak'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor - Son Dakika

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