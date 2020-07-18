Konya'nın devasa dairesel tarlaları gökyüzünden görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'nin tarla arazisi varlığı bakımından ikinci büyük tarım işletmesi TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 311 bin dekar arazisi içindeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.

Kadınhanı ilçesinde, 311 bin dekar arazideki tarımsal faaliyetiyle ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan Altınova Tarım İşletmesi'nde, arazinin 279 bin dekarında tarla bitkileri yetiştiriliyor.

Modern ekipmanların ve teknolojinin kullanıldığı işletmede, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili, her biri 50 futbol sahası büyüklüğündeki 84 dairesel tarla dikkati çekiyor.

Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı dairesel tarlalar, gökyüzünden bakıldığında görsel şölen oluşturuyor.

Devasa büyüklüğe sahip, yan yana ekimi yapılan patates, yem bitkileri, yonca, mısır ve hububat tarlası havadan çekilen görüntülerinde, arı peteğini anımsatıyor.

İşletmede çalışanlar, yerden bakıldığında şekli anlaşılmayan tarlanın havadan çekilen görüntülerinde ortaya çıkan dairesel yapısı ve büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İşletme Müdürü Ali Odabaşı, AA muhabirine, büyük parsellerde hububat hasadının sürdüğünü söyledi.

Tarla ve yem bitkileri üretiminin yapıldığı ülkenin "en büyük" ikinci tarım işletmesinde faaliyetlerin modern ekipmanlarla yürütüldüğüne dikkati çeken Odabaşı, şunları kaydetti:

"İşletmemizde, 2012'de 84 sulama sistemine uygun parsel açıldı. Hububat, yonca, patates, fiğ, ayçiçek ve mısır üretimi ile bu ürünlerin tohumlarını yetiştiriyoruz. Bu tarlaların her biri 365 dekardır. Çiftlik üzerindeki hava yolu güzergahındaki uçaklardan da görülüyor. Aynı zamanda uydu fotoğraflarından da çember tarlalarımız güzel görüntü oluşturuyor. Başka işletmede çalışıyordum; Antalya'dan İstanbul'a hava yoluyla seyahat ederken benim de çok dikkatimi çekmişti. Bölgede Altınova ile Gözlü Tarım İşletmesi'nde bu sistem kullanılmaya başlandı. Gözlü ile toplamda 90 'center pivot' sulama sahamız var."

Sistemin su, insan gücü ve enerji tasarrufu sağlaması bakımından önemine işaret eden Odabaşı, "Daire şekli yerden bakıldığında anlaşılmıyor. Bu sulama sistemi çok harika. Bir tek düğmeye basıyorsunuz ve otomasyonla devasa tarla sulanıyor. Ne kadar sürede ve miktarda su verileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Başka sulama sisteminde çok sayıda insanı çalıştırmanız gerekirken bu sistemde 84 parseli sadece 9 kişiyle sulayabiliyorsunuz." diye konuştu.