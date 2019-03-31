Son Dakika Haberleri: Konya'nın Doğanhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İhsan...

Konya'nın Doğanhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İhsan...

55 dakika önce

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İhsan Öztoklu kazandı.

Konya'nın Doğanhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İhsan..., System.String[]
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İhsan Öztoklu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İhsan Öztoklu 5 bin 354, İYİ Parti adayı Abdullah Koç 4 bin 134, Saadet Partisi adayı Veysel Kapcı 217 oy aldı.

-Öztoklu'nun özgeçmişi-

İhsan Öztoklu, 1977'de Akşehir'de doğdu. Akşehir Lisesi'nden sonra Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Proje uygulama denetçiliği ve serbest inşaat mühendisiliği yapan Öztoklu, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:29 Kaynak: AA

İhsan Öztoklu, MHP, Doğanhisar, Konya, Güncel
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