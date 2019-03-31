Son Dakika Haberleri: Konya'nın Emirgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nurişen...

Konya'nın Emirgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nurişen...

2 saat önce

Konya'nın Emirgazi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nurişen Koçak kazandı.

Konya'nın Emirgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nurişen..., System.String[]
Konya'nın Emirgazi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nurişen Koçak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nurişen Koçak 2 bin 631 oy aldı.

-Koçak'ın özgeçmişi-

1973'te Emirgazi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Emirgazi'de, liseyi Ereğli'de okudu. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. Koçak, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Koçak, MHP, Konya, Emirgazi, Güncel
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