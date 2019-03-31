Konya'nın Emirgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nurişen...
2 saat önce
Konya'nın Emirgazi ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nurişen Koçak kazandı.
Konya
'nın Emirgazi
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Nurişen Koçak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nurişen Koçak 2 bin 631 oy aldı.
-Koçak'ın özgeçmişi-
1973'te Emirgazi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Emirgazi'de, liseyi Ereğli
'de okudu. Selçuk Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. Koçak, evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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